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Spor

İstanbulspor, Başakşehir'i ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 29.haftasında İstanbulspor, evinde Başakşaehir'i konuk edecek.

AA14 Nisan 2023 Cuma 10:25 - Güncelleme:
İstanbulspor, Başakşehir'i ağırlıyor
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Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde İstanbulspor, yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 maçta Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü'ne mağlup olan sarı-siyahlı ekip, 26 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 16 yenilgiyle 24 puan topladı.

Ev sahibi takımda stoper Mehmet Yeşil, orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya ve takımın en golcü oyuncusu Valon Ethemi, sarı kart cezaları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

İstanbulspor'da kaleci David Jensen, orta saha oyuncusu Eduart Rroca, ön libero Onur Ergün ve forvet Emeka Eze ise kart sınırındaki isimler. Bu futbolcular, yarın kart görmesi durumunda 30. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.

İki ekibin ligin ilk yarısında yaptığı maçı Medipol Başakşehir 2-0 kazanmıştı.

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