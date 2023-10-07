İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2023 Cumartesi / 23 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5847
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1625.44
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İstanbulspor deplasmanda Beşiktaş'ın rakibi
Spor

İstanbulspor deplasmanda Beşiktaş'ın rakibi

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 16.00'da Beşiktaş ile mücadele edecek.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 14:37 - Güncelleme:
İstanbulspor deplasmanda Beşiktaş'ın rakibi
ABONE OL

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde ilk iki haftada aldığı beraberliklerin ardından dört maçtan puansız ayrılan İstanbulspor, 2 puanla 19. sırada yer alıyor. Rakip fileleri 3 kez havalandıran sarı-siyahlı ekip, kalesinde ise 9 gol gördü.

İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin görevinden ayrılmasının ardından Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor karşılaşmalarına antrenör Olcay Demir yönetiminde çıktı. Demir, Beşiktaş karşısında da takımın başında olacak.

Sarı-siyahlı ekip geçen sezon yükseldiği Süper Lig'de Beşiktaş ile iç sahada 2-2 berabere kalırken, rakibine deplasmanda 3-1 kaybetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.