İstanbulspor, evinde Karagümrük'ü ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor, yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Bu sezon 24 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi elde eden İstanbulspor, topladığı 24 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ligde üst üste Arabam.com Konyaspor, Corendon Alanyaspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarından galibiyetle ayrılarak 9 puan toplayan sarı-siyahlı ekip, son maçında ise Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 kaybetti.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin ekibinde sol bek Duhan Aksu, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş maçında cezasını tamamlayan Okan Erdoğan ise yarın takımdaki yerini alabilecek.

Ev sahibi takımda kaleci David Jensen, stoper Mehmet Yeşil, orta saha oyuncuları Onur Ergün, Muammer Sarıkaya ve takımın en gülcü ismi Valon Ethemi, sarı kart sınırındaki isimler. Bu futbolcular, yarın kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İki ekip ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşmış ve İstanbulspor rakibini 2-1 mağlup etmişti.