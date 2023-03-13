İstanbulspor evinde Sivasspor'u yenerek seriye bağladı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında İstanbulspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçı İstanbulspor 3-0'lık skorla kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Valon Ethemi, 59. dakikada Demeaco Duhaney ve 88. dakikada Jason Lokilo attı.

İstanbulspor, bu sezon ligde ilk kez bir maçta 3 gol attı.

İstanbulspor'da 12. dakikada sarı kart gören Okan Erdoğan, gelecek hafta Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Sivasspor'da Max Gradel ise 80. dakikada iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Gradel, UEFA Konferans Ligi'ndeki Fiorentina maçında da kırmızı kart görmüştü.

Bu sonucun ardından İstanbulspor, arka arkaya 3. galibiyetini elde etti 24 puana yükseldi. Sivasspor 24 puanda kaldı.

İstanbulspor, ligde gelecek hafta Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Ethemi'nin ceza sahası sol çaprazından içeriye doğru ortasında topa Goutas'ın elle müdahale ettiği gerekçesiyle VAR tarafından Hakem Halil Umut Meler'e pozisyonu izleme tavsiyesi geldi.

7. dakikada İstanbulspor penaltı kazandı. Pozisyonu izleyen maçın hakemi Halil Umut Meler, İstanbulspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Takımına penaltıyı kazandıran Ethemi'nin sol alt köşeye yaptığı penaltı vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural ters köşede kalınca top ağlarla buluştu: 1-0

24. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Eze son çizgiye inerek içeriye orta yaptı. Arka tarafta boş kalan Ethemi'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

59. dakikada İstanbulspor farkı 2'ye çıkardı. Lokilo'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Duhaney'in uzak direğe doğru orta-şut karışımı vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 2-0

74. dakikada sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında arka direkte topla buluşan Gradel'in yere çarptırarak yaptığı vuruşta kaleci Jensen topu çeldi.

80. dakikada Sivasspor 10 kişi kaldı. Gradel, kaleci Jensen'in ağır kaldığı hareketleri gerekçesiyle hakeme itirazda bulununca sarı kart gördü. Kendisine çıkan karta alkışla tepki gösteren Gradel ikinci sarı kartı görerek, kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

88. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Sivasspor savunmada pas yaparak çıkmaya çalışırken Camara'nın hatalı pasında ceza sahasında topla buluşan Lokilo'nun karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta top kaleci Ali Şaşal Vural'ın üzerinden ağlarla buluştu: 3-0

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ekrem Kan

İSTANBULSPOR: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Ba (Dk.70 Onur Ergün), Lokilo, Muammer Sarıkaya, Rroca (Dk. 46 Veliu), Ethemi (Dk. 75 Emir Kaan Gültekin), Eze (Dk. 86 Loshaj)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş (Dk. 60 Hakan Arslan), Goutas, Camara, Ziya Erdal, Keita, Ulvestad (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Charisis (Dk. 89 Ahmed Musa), N'Jie (Dk. 46 Saiz), Gradel, James (Dk. 46 Caicedo)

GOLLER: Dk. 7 Ethemi (penaltıdan), Dk. 59 Duhaney, Dk. 88 Lokilo (İstanbulspor)

KIRMIZI KART: Dk. 80 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Dk. 12 Okan Erdoğan, Dk. 53 Ba, Dk. 65 Lokilo (İstanbulspor), Dk. 35 Camara, Dk. 90+4 Saiz (Sivasspor)