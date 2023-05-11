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Spor

İstanbulspor - Galatasaray maçı Kasımpaşa Stadı'nda olacak

TFF, İstanbulspor - Galatasaray karşılaşmasının Kasımpaşa Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 17:11 - Güncelleme:
İstanbulspor - Galatasaray maçı Kasımpaşa Stadı'nda olacak
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TFF, İstanbulspor - Galatasaray karşılaşmasının Kasımpaşa Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, 16 Mayıs Salı günü saat 20.00'de İstanbulspor'un ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmanın Kasımpaşa'nın maçlarına ev sahipliği yapan Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Bu sezon İstanbulspor küme düşme potasının hemen üzerinde 35 puanla 14. sırada bulunurken, Galatasaray 73 puanla ligin lideri konumunda.

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