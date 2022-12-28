İstanbulspor geriye düşmesine rağmen kazanmayı bildi

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında İstanbulspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Ethemi ve 78'inci dakikada Emir Kaan Gültekin kaydetti. Kasımpaşa'nın karşılaşmadaki tek golü ise 26'ncı dakikada Petretta'dan geldi. Sarı-siyahlılar, bu galibiyetle 7 maç aranın ardından 3 puanla tanıştı. Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı.

26'ncı dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattan gelişen konuk ekip atağında Petretta pasını Ben Ouannes'e verdi. Ben Ouannes'in yerden yaptığı ortada Koita kaleci Jensen'den kurtulmak isterken meşin yuvarlak boşta kaldı. Topu önünde bulan Petretta'nın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

29'ncı dakikada skora denge geldi. Muammer'in pasıyla sol taraftan savunma arkasına sarka Ethemi, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

78'inci dakikada İstanbulspor öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Ethemi ortasını yaptı. Arka direkte Okan Erdoğan'ın içeri çevirdiği topta Emir Kaan Gültekin'in kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Seken topu takip eden Emir Kaan, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

90+6'ncı dakikada Muammer Sarıkaya'nın sert şutunda meşin yuvarlak direkten dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve İstanbulspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

İSTANBULSPOR: Jensen - Duhaney, Ologo (Dk. 88 Mehmet Yeşil), Okan Erdoğan, Duhan Aksu, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Rroca (Dk. 88 Cajic), Emir Kaan Gültekin (Dk. 87 Oğuzhan Berber), Valon Ethemi (Dk. 90+10 Kağan Bağış), İbrahim Yılmaz (Dk. 90+5 Ali Yaşar)

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Petretta (Dk. 78 Ahmet Engin), Tirpan, Eysseric (Dk. 89 Yasin Özcan), Fall, Celina (Dk. 65 Hajradinovic), Ben Ouanes, Koita (Dk. 78 Bahoken)

GOLLER: Dk. 29 Ethemi, Dk. 78 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor) - Dk. 26 Petretta (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: İbrahim Yılmaz, Muammer Sarıkaya (İstanbulspor) - Tirpan, Bruma, Tarkan Serbest, Petretta (Kasımpaşa)