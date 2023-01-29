İstanbulspor - Kayserispor maçında 6 gol

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Yukatel Kayserispor, İstanbulspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Ali Karimi ile iki mücadele sırasında Muammer Sarıkaya pasını Jason Lokiloya aktardı. Lokilonun ceza yayından sol alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

18. dakikada Miguel Cardoso'nun sağ kanattan ortasında ön direkte topu alan Carlos Mane, rakiplerini geçip düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

32. dakikada defansın uzun pasında Emeka Eze topu indirdi ve pasını Lokilo'ya aktardı. Topla ilerleyen Lokilo'nun attığı ara pasında defansın arkasına sarkan Valon Ethemi ceza sahası içinde kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Kayserispor, beraberlik golünü attı. Gökhan Sazdağı'nın düşürülmesiyle ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Onur Bulut geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 2-2.

58. dakikada Yukatel Kayserispor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Mane'nin ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktası üzerinden yükselen Cardoso kafayı vurdu ancak kaleci Jensen uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada Emrah Başsan'ın pasında savunmadan seken top kale sahası önünde Karimi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden sert şutunda kaleci Jensen topu kornere gönderdi.

83. dakikada Kayserispor maçta öne geçti. Emrah Başsan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazında düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu yine bu futbolcu kullandı. Emrah'ın direkt kaleye gönderdiği top köşeden filelerle buluştu: 2-3.

89. dakikada Emrah Başsan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Thiam, rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne katetti. Bu futbolcu, soldan savunmanın arkasına sarkan İlhan Parlak'a pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan İlhan Parlak, müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-4.

Karşılaşma Kayserispor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Murat Erdoğan, Kemal Yılmaz, Özgür Ertem

İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Mehremic (Dk. 87 Rroca), Ali Yaşar, Mahamadou Ba, Muammer Sarıkaya, Tuncer Duhan Aksu, Lokilo, Ethemi (Dk. 71 Topalli), Eze

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo (Dk. 90+3 Ramazan Civelek), Cardoso (Dk. 68 Emrah Başsan), Karimi, Kemen (Dk. 90+3 Ackah), Mane (Dk. 86 Thiam), Gökhan Sazdağı (Dk. 86 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 10 Lokilo, Dk. 32 Ethemi (İstanbulspor), Dk. 18 Mane, Dk. 52 Onur Bulut, Dk. 83 Emrah Başsan, Dk. 89 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 65 Kemen (Yukatel Kayserispor)