İstanbulspor, Konya'da tek golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aleksandar Stanojevic'in ekibi Konyaspor ile Fatih Tekke'nin yönetimindeki İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip İstanbulspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 67. dakikada Cebrai Karayel'in kendi kalesine yaptığı vuruş ile geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde kalma mücadelesi veren İstanbulspor puanını 18'e yükseltirken, Konyaspor 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, İstanbulspor evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

2 MAÇ ARADAN SONRA GALİBİYET

Ligde kalma mücadelesi veren İstanbulspor, 2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından kritik bir 3 puan alarak derin bir nefes aldı. Maçtan önce ligin son sırasında bulunan İstanbul ekibi, bu galibiyetle birlikte 18. sıraya yükseldi.

BRUNO PAZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Konyaspor'da kart ceza sınırında bulunan orta saha oyuncusu Bruno Paz, İstanbulspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart ile birlikte cezalı duruma düştü. Paz, Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

DEĞİŞİM YARAMADI

Teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdıktan sonra Aleksandar Stanojevic ile anlaşan Konyaspor, Sırp teknik direktör ile çıktığı 3 lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Konya ekibi, bu süreçte Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'ya elendi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 bitti.

30. dakikada taç organizasyonuyla topla ceza sahasında buluşan Paz'ın, iki savunmacıyı oyundan düşürerek sağ çaprazdan şutunda kaleci Jensen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada Paz'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Endri Çekiçi'nin sert şutunda top savunmadan döndü. Uzaklaştırılmaya çalışılan topu yeniden önünde bulan Çekiçi kafayla Diouf'a indirdirdi. Bu oyuncunun yarım volesinde meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

42. dakikada Lokilo'nun sol kanattan ortasında arka kale direği önünde Duhaney meşin yuvarlağı kafayla Eze'ye indirdi. Bu oyuncunun müsait pozisyonda vuruşunda top auta gitti.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR BİRAZDAN...

