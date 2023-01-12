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Spor

İstanbulspor, Malili orta saha Mahamadou Ba'yı renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Menemen FK'da forma giyen Mahamadou Ba'yı renklerine bağladığını duyurdu.

IHA12 Ocak 2023 Perşembe 19:33 - Güncelleme:
İstanbulspor, Malili orta saha Mahamadou Ba'yı renklerine bağladı
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İstanbulspor, son olarak Menemen FK forması giyen Malili orta saha Mahamadou Ba'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinde İstanbulspor, son olarak Menemen FK forması giyen Malili merkez orta saha Mahamadou Ba ile anlaşma sağladı. Serbest oyuncu konumunda bulunan 23 yaşındaki futbolcu 1. Lig, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 50 mücadelede forma şansı bulurken, bu karşılaşmalarda 9 gol atıp, 1 de asist yaptı.

MAHAMADOU BA'NIN PERFORMANSI

Mahamadou Ba, 2021-22 sezonunda formasını giydiği Menemen FK'da 23 resmi maça çıktı ve bunların 19'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 1680 dakika süre alan, 23 yaşındaki oyuncu, 2 golle skora etki etti.

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