İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2021 Cumartesi / 1 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,68
  • EURO
    11,2684
  • ALTIN
    565.973
  • BIST100
    1583.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İstanbulspor - Menemenspor maçının galibini son dakika golü belirledi
Spor

İstanbulspor - Menemenspor maçının galibini son dakika golü belirledi

Sis nedeniyle 62. dakikada yarıda kalan İstanbulspor - Menemenspor maçının devamı bugün oynandı. Ev sahibi takım 2-0 öndeyken 2-2'ye gelen karşılaşmadan, 90+1'de İbrahim Yılmaz'ın attığı golle 3-2 galip ayrıldı

6 Kasım 2021 Cumartesi 13:56 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 13:56
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında İstanbulspor, sahasında İzmir temsilcisi NasaDoge Menemenspor'u 3-2 yendi.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle karşılaşma, dün İstanbulspor 2-0 öndeyken 62. dakikada ertelendi. İstanbulspor, kaldığı yerden devam edilen müsabakayı 3-2 kazandı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Pakkan, Mehmet Ali Akkor, Mehmet Şengül

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Eslem Öztürk, İbrahim Yılmaz (Dk. 90+2 Ferhat Yazgan), Oğuzhan Berber (Dk. 82 Okan Erdoğan), Emrecan Uzunhan, Emir Kaan Gültekin, Ethemi (Dk. 82 Berkay Görmez), Ologo (Dk. 89 Mertan Caner Öztürk), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Adamu, Ahmet Sağat, Mazlum Demir, Ahmet Aslan (Dk. 46 Emre Özer), Ömer Şahbaş, Gomes (Dk. 46 Sabbah), Abdullah Aydın (Dk. 60 Pote), Rasheed, Mete Çelik, Sinan Akgöl

Goller: Dk. 34 Ethemi, Dk. 37 Topalli, Dk. 90+1 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 71 Rasheed, Dk. 77 Mazlum Demir (Penaltıdan) (NasaDoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Oğuzhan Berber, Dk. 32 Eslem Öztürk (İstanbulspor), Dk. 21 Mete Çelik, Dk. 30 Mazlum Demir, Dk. 86 Rasheed, Dk. 90+2 Batuhan Ahmet Şen (NasaDoge Menemenspor)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.