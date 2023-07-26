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Spor

İstanbulspor, Modestas Vorobjovas'ı renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Chindia Targoviste'de forma giyen Modestas Vorobjovas'ı renklerine bağladı.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 17:29 - Güncelleme:
İstanbulspor, Modestas Vorobjovas'ı renklerine bağladı
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren İstanbulspor, Litvanyalı oyuncu Modestas Vorobjovas'ı kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Romanya ekiplerinden Chindia Targoviste forması giyen Vorobjovas, 35 resmi maçta forma giyip 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

LİTVANYA MİLLİ TAKIMI KARNESİ

Litvanya Milli Takımı'nda 2018 yılından bu yana forma giyen oyuncu, milli forma altında 28 maçta 1 gol kaydetti.

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