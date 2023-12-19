İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da saha kenarına gelerek konuştuğu Ecmel Faik Sarıalioğlu kararından dönmedi ve İstanbulsporlu oyuncular soyunma odasına gitti.

Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI NE DİYOR?

MADDE 24 - PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME

(1) Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir:

a) Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

ESKİŞEHİRSPOR AYNI CEZAYI ALMIŞTI

2016 yılında; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe maçında sahadan çekildiği için Eskişehirspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 3 puanın silinmesine karar vermişti.

2016 yılında oynanan mücadelede Eskişehirspor, Göztepe deplasmanında 92. dakikada gelen gol sonrası 2-1 geriye düşmüş, golden önce faul olduğu itirazları sonuç vermeyince de sahadan çekilmişti.