İstanbulspor, Sidrit Guri'yi renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Arnavut futbolcu Sidrit Guri'yi kadrosuna dahil etti.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Sidrit Guri, kulüp kariyerinde Vllaznia, Besa, Kastrioti, Korabi, Kukesi, Oostende ve Shkendija'da forma giydi.
SİDRİT GURİ KİMDİR?
Futbol kariyerine 2012'de KF Vllaznia alt yapısında başlayan Sidrit Guri, KS Besa Kavaje, KS Kastrioti, KF Korabi, FK Kukesi, KV Oostende ve son olarak Shkendija'da forma giydi.