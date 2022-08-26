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Spor

İstanbulspor, Sidrit Guri'yi renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Shkendija'da forma giyen Arnavut futbolcu Sidrit Guri'yi renklerine bağladı.

AA26 Ağustos 2022 Cuma 18:03 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Arnavut futbolcu Sidrit Guri'yi kadrosuna dahil etti.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Sidrit Guri, kulüp kariyerinde Vllaznia, Besa, Kastrioti, Korabi, Kukesi, Oostende ve Shkendija'da forma giydi.

SİDRİT GURİ KİMDİR?

Futbol kariyerine 2012'de KF Vllaznia alt yapısında başlayan Sidrit Guri, KS Besa Kavaje, KS Kastrioti, KF Korabi, FK Kukesi, KV Oostende ve son olarak Shkendija'da forma giydi.

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