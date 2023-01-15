İstanbulspor, Ümraniyespor'u iki golle devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Topalli'nin yapmış olduğu faulün ardından hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mrsic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.

19. dakikada Emir Kaan'ın Umut'a yaptığı müdahalede hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Palabıyık penaltıyı iptal etti.

30. dakikada Topalli'nin ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ethemi'nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

45+4. dakikada kullanılan köşe vuruşunda İstanbulspor kalecisi Jensen, topu yumrukladı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Ethemi, rakibini çalımlayarak Ümraniyespor yarı sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi'nin pasında Melih'in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısını İstanbulspor, 2-0 önde bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

73. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Geraldo'nun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

81. dakikada Kartal Kayra'nın sol çaprazdan içeri çevirdiği top arka direğe sekti. Arka direkte Bettaieb'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.

84. dakikada sağ çaprazdan savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içi sağ çaprazında Gheorghe topa sahip oldu. Gheorghe'nin kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

87. dakikada Ba'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eze'nin çaprazdan kaleye sokulup, kaleci Orkun ile karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

90. dakikada sol kanattan Ethemi'nin yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Rroca'nın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İstanbulspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı (Dk. 46 Orkun Özdemir), Popov (Dk. 61 Bettaieb), Sackey, Glumac, Onur Atasayar, Serkan Göksu, Kartal Kayra Yılmaz, Mrsic (Dk. 46 Avounou), Geraldo (Dk. 82 Gheorghe), Onur Ayık (Dk. 46 Del Valle), Umut Nayir

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Duhan Aksu (Dk. 46 Ali Yaşar), Melih Kabasakal, Rroca (Dk. 90+6 Kağan Bağış), Emir Kaan Gültekin (Dk. 78 Ologo), Topalli (Dk. 78 Ba), Ethemi (Dk. 90+4 Oğuzhan Berber), Eze

Goller: Dk. 30 Ethemi, Dk. 45+4 Melih Kabasakal (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Eze, Dk. 12 Topalli, Dk. 28 Rroca, Dk. 84 Jensen (İstanbulspor), Dk. 42 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 45+4 Popov (HangiKredi Ümraniyespor)