İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Lig ekibine elendi

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Süper Lig ekibi İstanbulspor, TFF 3. Lig ekibi Kepez Belediyespor'u konuk etti.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan ve uzatmalara giden mücadeleyi Kepez Belediyespor 3-2 kazandı.

Mücadelede 90 dakika 1-1 eşitlikle sonuçlanırken İstanbulspor'un golü 39. dakikada Djakaridja Juior Traore'den geldi. Kepezspor'un golünü ise 45+1. dakikada penaltıdan Yılmaz Basravi kaydetti.

84. dakikada İstanbulspor'dan Bartu Kırtaş kırmızı kartla oyun dışında kalırken, uzatmaya giden maçta Kepezspor'dan Ozan Can Dursun 101 ve 115. dakikalarda attığı gollerle takımını 3-1 öne geçirdi. İstanbulspor'dan Mendy Mamadou ise 118. dakikada attığı golle skoru 3-2'ye taşıdı.

Bu sonuçla birlikte 3. Lig ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselirken, Süper Lig ekibi turnuvaya veda etti.

MAÇTA OLAY YARATAN POZİSYON

Karşılaşmanın 85. dakikasında Kepez Belediyespor, rakip ceza sahasının sağ çaprazından bir serbest vuruş kazandı. Serbest vuruştan arka direğe doğru gönderilen topa Ozan Can Dursun kafayı vurdu. Top takım arkadaşı Faruk Öcal'dan döndü. Dönen topu bir kez daha önünde bulan Ozan Can'ın vuruşunda top kaleye doğru yöneldi. Kaleci Alp Arda son bir hamleyle direk dibinde kontrol etti, ancak topun çizgiyi geçtiği yönünde tartışmalar yaşandı. Yan hakem ya da Hakem Emre Kargın gol kararı vermedi ve oyun devam etti. Kepez Belediyespor oyuncuları ve kenar yönetimi hakeme uzun süre itirazda bulundu.