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Spor

İstanbulspor'a Ganalı golcü

İstanbulspor, 20 yaşındaki Ganalı forvet Raymond Owusu'yu kadrosuna kattı.

AA17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:54 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig takımlarından İstanbulspor, Ganalı santrfor Raymond Frimpong Owusu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu transfer edildi. Sağlık kontrollerinin ardından başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelen Owusu, 1 yıllık sözleşmeye imzasını attı.

Ukrayna temsilcisine Mart 2021'de transfer olan Owusu, geçen sezon Premier Lig'de 14 maçta 4 gol attı. Genç santrfor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ile Ukrayna Kupası'nda birer müsabakada süre aldı.

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