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Spor

İstanbulspor'a zirve yarışında Keçiörengücü çelmesi

Spor Toto 1.Lig'de 25. haftanın açılış maçında İstanbulspor ile Ankara Keçiörengücü 0-0 berabere kaldı.

05 Mart 2021 Cuma 22:37 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 22:37
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Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta karşılaşmasında İstanbulspor, Keçiörengücü'nü konuk etti.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından 2 maç aradan sonra puan kaybeden İstanbulspor, 47 puanla 3. sırada yer aldı. Beraberlik serisi 3 maça çıkan Keçiörengücü, 40 puanla 8. sırada yer aldı.

İstanbulspor, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Keçiörengücü ise Eskişehirspor'u ağırlayacak.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan askerler için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Emre Kargın, Deniz Turgut, Mehmet Akıncık

İstanbulspor: Ljubic, Melih Kabasakal, Wellington, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Rroca, Onur Ergün, İbrahim Yılmaz, Eslem Öztürk (Dk. 75 Ethemi), Levent Ayçiçek, Mirkan Aydın

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak (Dk. 46 Abdulkadir Korkut), Mehmet Tayfun Dingil, Mert Kula, Soner Gönül, Issah (Dk. 60 Burak Aydın), Ilir Mustafa (Dk. 72 Diallo), Barış Alper Yılmaz (Dk. 84 Melik Derin), Uğur Utlu, Cem Ekinci (Dk. 72 Dialiba), Eze

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Mert Kula (Ankara Keçiörengücü), Dk. 75 Wellington (İstanbulspor)

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