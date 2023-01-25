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Spor

İstanbulspor'da ayrılık! Bosnalı oyuncu Cajic ile yollar ayrıldı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Bosnalı oyuncu Cajic ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA25 Ocak 2023 Çarşamba 19:01 - Güncelleme:
İstanbulspor'da ayrılık! Bosnalı oyuncu Cajic ile yollar ayrıldı...
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Aldin Cajic ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu hariç 2017'den bu yana sarı-siyahlı formayı giyen 30 yaşındaki futolcuya teşekkür edildi.

Cajic'in 6 sezonda 125 maça çıktığı ve 30 kez fileleri havalandırdığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon İstanbulspor formasıyla 8 Süper Lig müsabakasında görev yaptı.

Sparta Prag alt yapısından yetişen Bosnalı oyuncu önce Teplice oradan Elazığspor, Tuzlaspor ve İstanbulspor'a transfer olmuştu. Oyuncuya kariyeri boyunca hiç bonservis ödenmedi.

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