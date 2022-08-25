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Spor

İstanbulspor'da Ferhat Yazgan'ın sözleşmesi feshedildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhat Yazgan ile yollar ayrıldı.

AA25 Ağustos 2022 Perşembe 17:51 - Güncelleme:
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Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yaşadığımız şampiyonlukta büyük pay sahibi olan başarılı oyuncumuz Ferhat Yazgan ile kendi isteği doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ferhat Yazgan'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Geçen sezon İstanbulspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 29 maça çıkan tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de sarı-siyahlı formayla 2 maçta 119 dakika süre alabildi.

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