İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz ile yeni sözleşme imzalandı

Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz'ın Pro Lisans sürecinin başladığını ve Korkmaz ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

İstanbulspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz, Pro Lisans sürecinin başlamasının ardından Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek yeni sözleşmeye imzasını attı. Pro Lisans sürecine başlayan Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz'ı tebrik eder, başarılar dileriz.

OSMAN ZEKİ KORKMAZ KİMDİR?

Osman Zeki Korkmaz 1982 Trabzon doğumludur. 40 yaşındaki teknik direktör Ağustos 2021'de İstanbulspor'un başına geçti. Daha önce yardımcı antrenörlük yapan Korkmaz, teknik direktörlük kariyerinin ilk sezonunda İstanbulspor gibi favori olmayan bir takımı Süper Lig'e çıkarmıştır.