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Spor

İstanbulspor'da Sivasspor maçı öncesi 7 futbolcu ceza sınırında

Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek İstanbulspor'da 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

AA12 Mart 2023 Pazar 10:53 - Güncelleme:
İstanbulspor'da Sivasspor maçı öncesi 7 futbolcu ceza sınırında
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Geride kalan 22 lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgiyle 21 puan toplayan İstanbulspor, 18. sırada yer alıyor.

Fatih Tekke'nin ekibi, son 2 lig maçında Arabam.com Konyaspor'u deplasmanda 1-0, Corendon Alanyaspor'u da iç sahada 2-1 mağlup ederek hanesine 6 puan yazdırdı ve rakipleriyle arasındaki puan farkını kapattı.

Ev sahibi takımda, bu maç öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. David Jensen, Onur Ergün, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Muammer Sarıkaya, Okan Erdoğan ve Valon Ethemi, Demir Grup Sivasspor karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

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