İstanbulspor'dan Eduart Rroca açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Arnavut oyuncu Eduart Rroca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbulspor'un orta saha oyuncusu Eduart Rroca'nın son oynanan lig maçında yaşadığı sakatlık sonrası sol ayak kasında kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 25. haftasında karşılaştığımız Sivasspor maçı esnasında sakatlık yaşayan kaptanımız Eduart Rroca'nın çekilen MR görüntülenmesinde, sol Gastroknemius'de kanama ve ödem tespit edilmiş olup, sağlık ekibimiz tarafından rehabilitasyonu ve tedavisi devam etmektedir." denildi.