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Spor

İstanbulspor'dan Süper Lig'e isim önerisi! ''Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu sezonu olsun''

İstanbulspor, Süper Lig'in 2020-2021 sezonuna koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin verilmesini talep etti.

IHA02 Mayıs 2020 Cumartesi 21:30 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 21:30
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İstanbulspor’dan Süper Lig’de gelecek sene oynanacak sezon için isim önerisi geldi. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, korona virüs ile mücadele döneminde hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun isminin 2020-2021 sezonuna verilmesi talep edildi. İstanbulspor sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu’na konuyla ilgili gönderilen mesajda şu ifadelere yer aldı:

"İstanbulspor Kulübü olarak, tüm sağlıkçılarımızın özverisinin temsili haline gelen ‘’Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’’ isminin, 2020-2021 Süper Lig Sezonunun adı olarak kabul edilmesini Türkiye Futbol Federasyonu’ndan talep ediyoruz."

Korona virüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun ismi Okmeydanı’nda yapılan şehir hastanesine de verilmişti.

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