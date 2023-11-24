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Spor

İstanbulspor'un 13. hafta rakibi Hatayspor

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

AA24 Kasım 2023 Cuma 10:03 - Güncelleme:
İstanbulspor'un 13. hafta rakibi Hatayspor
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İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak haftanın açılış müsabakası, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Ligin ilk 12 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik alabilen sarı-siyahlı takım, 9 karşılaşmadan da yenik ayrıldı. İstanbulspor, topladığı 5 puanla puan tablosunun son sırasında bulunuyor.

Üç maçlık yenilgi serisine 12. haftada namağlup Galatasaray'ı 2-1 yenerek son veren Hatayspor ise 4 galibiyete ulaştı. Beş beraberliği ve 3 yenilgisi bulunan bordo-beyazlı takım, haftaya 17 puanla 9. sırada girdi.

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