İstanbulspor'un 19 genç futbolcusu Baran Alp Vardar'a kanser teşhisi konuldu

Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor yaptığı açıklamayla futbolcusu Baran Alp Vardar'a Kanser teşhisi konulduğunu duyurdu.

"BİZ HEP SENİNLE OLACAĞIZ CANIMIZ BARAN ALP VARDAR"

İstanbulspor'dan yapılan açıklamada, "Biz hep seninle olacağız canımız Baran Alp Vardar. Altyapımızdan yetişmiş, A takımımızda görev almış, canımız Baran Alp Vardar'a yapılan tetkikler sonucu kanser teşhisi konmuş, tedavi sürecine başlamıştır. Daima seninle olacağız." ifadeleri kullanıldı.

Baran Alp Vardar geçen sezon Süper Lig'de Alanyaspor, Sivasspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giymişti.

İşte İstanbulspor'un paylaşımı: