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İstatistik işe yaramadı

Kanarya, yüzde 66 topla oynama yüzdesi ile oyuna hükmetti. 6’sı isabetli 23 şut çekti, 415 isabetli pas, 10 isabetli orta yaptı. İstatistiklerde oyunun hakimi olan Fener, Kayseri’nin tek isabetli şutuyla kaybetti.

  • Star Spor
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FUTBOLDA istatistiklerin her zaman maç kazandırmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında oyunun hakimi olmasına rağmen, 90 dakikanın bitiminde sahadan 1-0 yenilgiyle ayrılmaktan kurtulamadı. Bu sezon ligin en fazla şut atan takımı olarak öne çıkan Fenerbahçe, Kayseri’de de kaleyi tam 26 kez yokladı.

415 PASA KARŞILIK 190 PAS

 Bunların 6’sında isabet bulup, Lung’u geçemedi, 3 top da direkten döndü. Maç boyunca 11 şutu olan Kayserispor ise tek isabette Umut’un vuruşu ile kaleci Altay’ı mağlup ederek maçtan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe topla oynama oranlarında rakibine 66’ya 34 üstünlük sağladı. Yüzde 84 pas isabeti ile oynayan Kanarya 415 kez topu adrese yolladı, Kayseri’nin isabetli pas sayısı ise 190 oldu.

ANTALYA MAÇINDA AYNI SENARYO

Fenerbahçeli futbolcular 35 ortada 10 isabet sağlasa da bunları gole çeviremedi. Ev sahibi takım 3 isabetli orta yapabildi. Kanarya bu sezon evinde Antalyaspor ile oynadığı maçta da benzer bir tablo ile karşılaşmıştı. Fener, Kırmızı-Beyazlı rakibine topla oynamada 75’e 25, şut sayısında 25’e (6 isabet) 7 (5 isabet), isabetli pasta 588’e 149, isabetli ortada 11’e 1 üstüük sağlasa da yine 1-0 yenilmişti.

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