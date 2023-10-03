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Spor

İstatistik lideri Fenerbahçe!

Sezona tüm kulvarlarda 14'te 14 ile kusursuz bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin bu performansı rakamlara da yansıdı. Sarı lacivertliler bir çok istatistikte ligin zirvesinde yer alıyor. İşte detaylar...

Akşam3 Ekim 2023 Salı 13:08 - Güncelleme:
İstatistik lideri Fenerbahçe!
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Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, istatistiklerin de lideri oldu. Rizespor'u 5-0 mağlup eden Kanarya, ortaya çıkardığı rakamlarla taraftarına parmak ısırttı. 7'de 7 yaparak 21 puanla lider olan Sarı-Lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de en fazla gol beklentisi üreten (17.4 xG), rakip ceza sahasında topla buluşan (254), net pozisyon yakalayan (34) ve kalesine en az şut gelen (12) takım oldu. Son 3 maçta gol yenmediği gibi kaleye 2 isabetli şut geldi, bunları da Livakovic kurtardı.

RİZE, 0.24 GOL BEKLENTİSİ YARATTI

Kanarya 5-0'lık Rize maçında 23 şutta 11 isabet, 1 direkten dönen top, 61 rakip ceza sahasında buluşma, 50 kazanılan ikili mücadele, 21 orta ve 3.76 gol beklentisi istatistikleriyle oynadı. Son 3 maçta Alanya (0.10), Başakşehir (0.15), Rizespor ise (0.24) gol beklentisi yaratabildi. Kanarya 7 lig maçında 18 gol atıp kalesinde 3 gol gördü. 15 averajla bu alanda da zirvede. Teknik Direktör İsmail Kartal ise Aykut Kocaman'dan bu yana (2018) üst üste 8 maç kazanan ilk teknik direktör oldu.

FENER İSTANBUL'DAN ÇIKMAYACAK

Sarı-Lacivertli takımın önümüzdeki 6 maçta fikstürü de hayli avantajlı. Çılgın seri sürebilir. Perşembe günü Spartak Trnava maçı Slovenya'da. Konferans Ligi H Grubu ilk maçında en dişli takım olarak gözüken Nordsjaelland'ı 'yedek takım' ile 3-1 mağlup eden Kanarya, yine rotasyona gidecek. Trnava, F.Bahçe'ye göre hayli zayıf bir takım. Sonraki 5 maç ise İstanbul'da oynanacak. Fikstür; Kasımpaşa deplasman, Hatay ev, Ludogorets ev, Pendikspor deplasman, Trabzonspor ev şeklinde.

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