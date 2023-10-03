İstatistik lideri Fenerbahçe!

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, istatistiklerin de lideri oldu. Rizespor'u 5-0 mağlup eden Kanarya, ortaya çıkardığı rakamlarla taraftarına parmak ısırttı. 7'de 7 yaparak 21 puanla lider olan Sarı-Lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de en fazla gol beklentisi üreten (17.4 xG), rakip ceza sahasında topla buluşan (254), net pozisyon yakalayan (34) ve kalesine en az şut gelen (12) takım oldu. Son 3 maçta gol yenmediği gibi kaleye 2 isabetli şut geldi, bunları da Livakovic kurtardı.

RİZE, 0.24 GOL BEKLENTİSİ YARATTI

Kanarya 5-0'lık Rize maçında 23 şutta 11 isabet, 1 direkten dönen top, 61 rakip ceza sahasında buluşma, 50 kazanılan ikili mücadele, 21 orta ve 3.76 gol beklentisi istatistikleriyle oynadı. Son 3 maçta Alanya (0.10), Başakşehir (0.15), Rizespor ise (0.24) gol beklentisi yaratabildi. Kanarya 7 lig maçında 18 gol atıp kalesinde 3 gol gördü. 15 averajla bu alanda da zirvede. Teknik Direktör İsmail Kartal ise Aykut Kocaman'dan bu yana (2018) üst üste 8 maç kazanan ilk teknik direktör oldu.

FENER İSTANBUL'DAN ÇIKMAYACAK

Sarı-Lacivertli takımın önümüzdeki 6 maçta fikstürü de hayli avantajlı. Çılgın seri sürebilir. Perşembe günü Spartak Trnava maçı Slovenya'da. Konferans Ligi H Grubu ilk maçında en dişli takım olarak gözüken Nordsjaelland'ı 'yedek takım' ile 3-1 mağlup eden Kanarya, yine rotasyona gidecek. Trnava, F.Bahçe'ye göre hayli zayıf bir takım. Sonraki 5 maç ise İstanbul'da oynanacak. Fikstür; Kasımpaşa deplasman, Hatay ev, Ludogorets ev, Pendikspor deplasman, Trabzonspor ev şeklinde.