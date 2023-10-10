İsmail Kartal liderliğinde dolu dizgin yoluna devam eden Fenerbahçe, Avrupa, lig fark etmeksizin rakiplerini yıka yıka gidiyor, zirveyi kimseye bırakmıyor.

Süper Lig'de 8 hafta sonunda 24 puana ulaşan Sarı-Lacivertliler, bu sezon Avrupa arenasında da çıktığı 8 maçın hepsinde galip geldi. Konferans Ligi H Grubu'nda 2. maçların ardından 6 puanla liderlik koltuğunda oturan Kanarya, geniş rotasyona rağmen oyun ve kazanma alışkanlığını aynen sürdürüyor.

2.5 GOL ORTALAMASI

Kusursuz hücum gücünün yanı sıra takım savunmasındaki müthiş başarısıyla da dikkat çeken Sarı-Lacivertliler, 16 resmi maçın 9'unda kalesini kapattı. Ligde 20 kez rakip fileleri havalandırıp, maç başına 2.5 gol ortalamasına ulaşan Fenerbahçe, 8 maçta sadece 3 gol yedi. İsmail Kartal'ın takımı, en fazla gol atıp en az yiyen ekip olurken, isabetli şut, ceza sahasında topla buluşma, gol pozisyona girme, gol beklentisi ve ikili mücadele kazanma gibi kilit istatistiklerde de ligin zirvesinde.

POZİSYONDA İKİYE KATLADI

Sarı-Lacivertliler 8 maçta 41 kez gol pozisyonuna girerken, bu durum Galatasaray ve Beşiktaş'ta 22. Son kazandığı Kasımpaşa karşılaşmasında 3.97'lik yüksek gol beklentisine ulaşan Fenerbahçe'nin ligdeki ortalaması 2.77. Kaçan net pozisyon ve rakip ceza sahasında topla buluşma konusunda ezeli rakiplerini sollayan İsmail Kartal'ın takımı, tam anlamıyla ligin geride kalan 8 haftalık bölümüne damgasını vurdu.

DEPLASMANDA İLKİ BAŞARDILAR

Fenerbahçe, ligde geride kalan periyotta 4 deplasmanda sırasıyla Samsunspor'u 2-0, Ankaragücü'nü 1-0, Alanyaspor'u 1-0 ve son olarak Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorlarla mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 4 deplasman maçında kalesini gole kapattı. Deplasmanda tarihi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, sahasında oynadığı 4 maçta ise 3 gol yedi. Milli ara sonrası evinde Hatay'ı konuk edecek olan İsmail Kartal'ın ekibi, sonraki hafta Pendik deplasmanına gidecek.

İSMAİL KARTAL FIRTINASI

Başarının en büyük mimarı İsmail Kartal ise milli ara sonrasında Kadıköy'de oynanacak Hatayspor maçını da kazanırsa, 9'da 9 yapacak ve Daum'u geride bırakıp, Fenerbahçe tarihine geçecek. Geçen sezondan bu yana üst üste çıktığı 18 karşılaşmada galibiyete uzanarak Galatasaray'ın rekorunu (17) kıran Kanarya, seriyi daha da geliştirmek istiyor. İsmail hoca, sonuçlar ve oynattığı futbolun yanı sıra kadrodaki hemen her oyuncudan üst düzey verim almasıyla fark yaratıyor.

FENERBAHÇE'NİN ÖNDE OLDUĞU İSTATİSTİKLER

MB attığı gol: 2.5

MB yediği gol: 0.4

MB şut: 17.6

MB isabetli şut: 6.9

RCS topla buluşma: 38.4

Gol beklentisi: 2.77

İkili mücadele: %53