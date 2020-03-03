İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1923
  • EURO
    6,8985
  • ALTIN
    319.122
  • BIST100
    109311
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İstatistikler Sörloth değil Falcao diyor
Spor

İstatistikler Sörloth değil Falcao diyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı bir açıldı, pir açıldı, golleriyle rakipleri dize getirdi. Sakatlık nedeniyle oynamadığı dönemde yerden yere vurulan deneyimli oyuncu formunu yeniden kazanıp golleri sıraladı. Falcao, aynı mevkideki rakipleri arasında dakika başına en çok gol atan isim...

03 Mart 2020 Salı 10:21 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 10:21

Galatasaray'a yılın transferi olarak gelen ancak aşil tendonu ve sağ uyluk adalesindeki sakatlıklar nedeniyle 9 hafta takımını yalnız bırakan Radamel Falcao son haftalardaki performansı ile takımını da sırtladı.

Ligde 12 maçta süre alan ve 763 dakika sahada kalan Falcao, 8 kez ağları sarstı ve 95 dakikada 1 gol ortalaması yakaladı. Kolombiyalı yıldız, Süper Lig'in dakika başına en çok gol atan oyuncusu konumunda. Şu an krallıkta 23 golle zirvede olan Trabzonsporlu Sörloth 108 dakikada bir fileleri havalandırdı.

Alanyaspor'un forveti Cisse 116, Fenerbahçeli Vedat Muriqi ise 153 dakikada 1 gol ortalamasına sahip.

HERKESİN PERFORMANSINI YUKARI TAŞIDI

İlk 11'de forma giydiği Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını boş geçmeyen tecrübeli futbolcu, attığı kritik gollerle sarı-kırmızılı ekibin 8 haftalık galibiyet serisi yakalamasında önemli rol oynadı. Falcao'nun ileri uca geçmesiyle Feghouli ve Onyekuru'nun performansı da üst seviyeye çıktı.

Subhi et-Tufeyli: Biz bugün Hizbullah olarak Suriye'de savaşıyoruz

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme
Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

Rejimi körelten strateji
Rejimi körelten strateji

Rejimi körelten strateji

Türkiye'ye verdikleri sözleri tutmadılar
Türkiye'ye verdikleri sözleri tutmadılar

Türkiye'ye verdikleri sözleri tutmadılar

Yeniden durduruldu
Yeniden durduruldu

Yeniden durduruldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.