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Spor

İstatistiklerde denge var

Galatasaray pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev maç öncesi iki takım arasındaki istatistiklerde denge hakim.

Akşam18 Mayıs 2024 Cumartesi 09:51 - Güncelleme:
İstatistiklerde denge var
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Süper Lig'de bu sezon evinde hiç yenilmeyen Galatasaray, bu sezon deplasmanda hiç kaybetmeyen Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesinde iki takımın istatistikleri göz önüne alındığında, mücadelenin dengeli geçmesi bekleniyor. Bu sezon 36 müsabakada 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alan Kanarya, rakip kalelere toplam 503 şut çekti. Bu denemelerin 253'ünde isabet bulan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 92 golle ligin en çok gol atan takımı konumunda. Yüzde 18.2'lik gole çevirme oranıyla dikkat çeken sarı lacivertliler, 35.2 dakikada bir rakip fileleri havalandırdı. Top kapmada 63.3, ikili mücadelelerde 53.3 ve hava topunda yüzde 56.5'lik başarı oranı yakalayan Fenerbahçe, 15 maçta kalesini gole kapadı.

Galatasaray ise 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 524 şutta 246 kez isabeti bulan Aslan, 89 gol attı. Cim-Bom, yüzde 17'lik gole çevirme oranı tutturdu. 36.4 dakikada bir gol sevinci yaşayan Sarı kırmızılılar, 18 maçta gol yemedi ve bu alanda liderliği eline aldı. Sadece 24 kez topu kendi ağlarından alan Galatasaray, top kapmada 63.8, ikili mücadelelerde 50.1, hava topunda ise yüzde 54.1'lik başarı oranıyla ezeli rakibine yakın performans gösterdi.

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