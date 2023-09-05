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Spor

İstatistiklerde ligin zirvesi Beşiktaş'ın

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçları oynandı. Milli takım maçları nedeniyle ara verilen ligde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe yoluna namağlup devam ediyor. Birçok istatistik veride ise zirve siyah beyazlıların oldu.

sabah5 Eylül 2023 Salı 11:07 - Güncelleme:
İstatistiklerde ligin zirvesi Beşiktaş'ın
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Süper Lig'in ilk 4 haftası geride kaldı. Ligin büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 3 maç oynarken milli araya kazanarak girdiler.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 23 maçtır yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, birçok istatistikte rakiplerinin önüne geçerek fark yarattı.

İSTATİSTİKLER CAMİANIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Milli araya Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek giren Kartal'da yeni transferlerin de bu süreçte fiziksel olarak daha iyi noktaya gelmesiyle birlikte oyununun daha da gelişmesi beklenirken, oynanan ilk 3 maçtaki istatistiklerde teknik heyeti memnun etti. Topla oynama yüzdesi, maç başına isabetli şut, pas sayısı, adam geçme gibi birçok alanda ezeli rakiplerini sollayan Beşiktaş'ın istatistikleri camianın yüzünü güldürdü.

3 BÜYÜKLER'İN İSTATİSTİKLERİ:

Topla oynama yüzdesi:

Beşiktaş: %63.9, Fenerbahçe: %59.8, Galatasaray: %58.9

Başarılı pas yüzdesi:

Beşiktaş: %87.3, Fenerbahçe: %84.9, Galatasaray: %80.5

Maç başına isabetli şut:

Beşiktaş: 6.3, Fenerbahçe: 4.3, Galatasaray: 4.3

Maç başına pas sayısı:

Beşiktaş: 544.3, Fenerbahçe: 483.7, Galatasaray: 445.7

Maç başına adam geçme:

Beşiktaş: 12.3, Fenerbahçe: 10.3, Galatasaray: 7

Maç başına kaleye gelen şut:

Beşiktaş: 7.7, Fenerbahçe: 7.7, Galatasaray: 11

Maç başına top çalma:

Beşiktaş: 16.7, Fenerbahçe: 16, Galatasaray: 15

Maç başına başarılı uzun top:

Beşiktaş: 36.7, Galatasaray: 28.7, Fenerbahçe: 22.3

Maç başına başarılı kısa pas:

Beşiktaş: 438.7, Fenerbahçe: 388.7, Galatasaray: 330

Maç başına rakiplerin yaptığı faul:

Beşiktaş: 12.7, Fenerbahçe: 12, Galatasaray: 9.3

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