Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'nun gelmesinin ardından istatistiklerde adeta uçuşa geçti.
LİG PERFORMANSI
Sarı-lacivertliler, İtalyan teknik adam yönetiminde ligde 8 maça çıktı. Fenerbahçe, bu maçların 5'ini kazandı ve 3'ünden beraberlikle ayrıldı.
İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde ligde çıktığı 8 maçta yakaladığı istatistikler ile de dikkat çekti.
RAKAMLARI ZİRVEDE
Sarı-lacivertliler, Tedesco ile şu istatistiklerde ligde ilk sırada yer aldı.
-Gol
-Topa sahip olma
-İsabetli pas
-Şut
-İsabetli Şut
-Rakip ceza sahasında topla buluşma
-Hücum bölgesinde isabetli pas
-Önde top kazanma