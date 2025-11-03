İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2025 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0652
  • EURO
    48,5782
  • ALTIN
    5436.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İstatistiklerde uçuşa geçti! Fenerbahçe'de Domenico Tedesco etkisi
Spor

İstatistiklerde uçuşa geçti! Fenerbahçe'de Domenico Tedesco etkisi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yükselişe geçti. Sarı lacivertli ekip istatistiklerde adeta uçuşa geçti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ3 Kasım 2025 Pazartesi 10:35 - Güncelleme:
İstatistiklerde uçuşa geçti! Fenerbahçe'de Domenico Tedesco etkisi
ABONE OL

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'nun gelmesinin ardından istatistiklerde adeta uçuşa geçti.

LİG PERFORMANSI

Sarı-lacivertliler, İtalyan teknik adam yönetiminde ligde 8 maça çıktı. Fenerbahçe, bu maçların 5'ini kazandı ve 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde ligde çıktığı 8 maçta yakaladığı istatistikler ile de dikkat çekti.

RAKAMLARI ZİRVEDE

Sarı-lacivertliler, Tedesco ile şu istatistiklerde ligde ilk sırada yer aldı.

-Gol

-Topa sahip olma

-İsabetli pas

-Şut

-İsabetli Şut

-Rakip ceza sahasında topla buluşma

-Hücum bölgesinde isabetli pas

-Önde top kazanma

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.