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  • İstatistiklere rağmen puan kaybetti! Galatasaray beklentileri karşılayamadı
Spor

İstatistiklere rağmen puan kaybetti! Galatasaray beklentileri karşılayamadı

Galatasaray, 2023'te Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldığı maçın bir benzerini Eyüpspor karşısında yaşadı. Bu maçta 4.70 gol beklentisine ulaşan Cim-Bom yine 2 puan kaybetti. İşte detaylar...

Akşam3 Aralık 2024 Salı 09:22 - Güncelleme:
İstatistiklere rağmen puan kaybetti! Galatasaray beklentileri karşılayamadı
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Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı Trendyol Süper Lig maçındaki istatistikler, 23 Nisan 2023 tarihinde oynanan ve 3-3 biten Fatih Karagümrük maçını hatırlattı. Eyüpspor'a karşı 4.70 gol beklentisi yakalayan Sarı-Kırmızılılar, Karagümrük maçında da 4.24 oranında bir gol beklentisi elde etmişti. Cim-Bom, istatistiklere rağmen her iki maçta da sahasında 2'şer puan kaybetti.

Eyüpspor maçında 28 şutun 14'ünde isabet sağlayan Aslan, 52 kez ceza sahasında yer aldı. Sarı-Kırmızılılar'ın 90 dakika boyunca 2 topu da direkten döndü. 2023 yılında oynanan Karagümrük maçında ise 24 şut çeken Aslan, bunlardan 9'unda isabet sağladı. 42 kez ceza sahasında buluşan Galatasaray'ın bir topu direkte patladı.

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