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Spor

İstatistikleri altüst etti! En iyisi Victor Osimhen

Yarın oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi golcüleri karşılaştırdığımızda sarı kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen performansıyla dikkat çekiyor. Başarılı golcü hem hücum hem de defansif anlamda Icardi, Immobile ve Semih Kılıçsoy'u gerisinde bırakıyor. İşte detaylar...

Akşam27 Ekim 2024 Pazar 09:41 - Güncelleme:
İstatistikleri altüst etti! En iyisi Victor Osimhen
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Comparisonator verilerine göre yaptığımız golcülerin kıyaslamasında Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, performansıyla hem takım arkadaşı Icardi'yi hem de Immobile ve Semih Kılıçsoy'u geride bıraktı.

Sarı-Kırmızılı forma ile ligde 4 maçta forma giyen Nijeryalı, ortalama 67 dakika ile oynadı. 3. bölgedeki etkili oyunuyla dikkat çeken Osimhen, defansif anlamda da takımına faydalı oldu. Süper star; golle biten atak aksiyonunda bulunma, beklenen asist (xA), isabetli şut, yakından şut, orta mesafeden şut, akan oyundan şut, kademeli koşu, topu ileri taşıma, toplam şans gibi ofansif verilerde Icardi, Immobile ve Semih'ten daha iyi.

Önde baskı ile oynayan G.Saray'ın en etkili silahı bu konuda Osimhen. Top kazanım oranında rakiplerini geçen yıldız oyuncu, top kazanım oranı, rakip sahada top kazanım, araya girme, pas arasına girme, uzaklaştırma, presle kazanım ve başarılı defansif aksiyonlar verilerinde önde geliyor.

Birebir ortalamalarında da Osimhen üstün. Kazanılan birebir, kazanılan hava topu, ofansif hava topu, kazanılan ofansif hava topu, yerde birebir defansta, kazanılan yerde birebir defansta, sahipsiz top mücadelesi gibi verilerinde Osimhen'in rakibi yok.

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