Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken, yıldız orta saha ulaştığı istatistiklerle dünya gündemine oturdu.

DÜNYADA 1 NUMARA

Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı maçlarda 12 gol, 13 asistle 25 gol katkısı veren Szymanski, dünyada en çok gol katkısı veren orta saha oyuncusu oldu.

OYUNCU GOL ASİST KATKI

Szymanski (Fenerbahçe) 12 13 25

Talisca (Al Nassr) 20 4 24

Bellingham (Real Madrid) 17 5 22

Fortounis (Olympiakos) 8 13 21

Puertas (Union Bt-Gilloise) 6 15 21

Szymanski'yi 24 gol katkısı ile Beşiktaş'ın eski Brezilyalı yıldızı Talisca (24) takip etti.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Başta Liverpool olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde olan Szymanski'nin piyasa değeri 25 milyon Euro civarında gösteriliyor.