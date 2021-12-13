İşte 1. Lig'de 17. haftanın hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü: Volkan Bayarslan
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği: Onur Özütoprak
19.00 Altınordu-Kocaelispor: Furkan Aksuoğlu
15 Aralık Çarşamba:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor: Ömer Faruk Turtay
16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor: Sarper Barış Saka
19.00 Nasadoge Menemenspor-Altaş Denizlispor: Oğuzhan Çakır
19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor: Kutluhan Bilgiç
16 Aralık Perşembe:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor: Alper Akarsu
19.00 Adanaspor-İstanbulspor: Emre Kargın