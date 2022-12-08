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Spor

İşte 1. Lig'de 17. haftanın hakemleri

Spor Toto 1. Lig'de 17. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

AA8 Aralık 2022 Perşembe 15:10 - Güncelleme:
İşte 1. Lig'de 17. haftanın hakemleri
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemleri şunlar:

Yarın:

20.00 Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

10 Aralık Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Altaş Denizlispor-Altay: Furkan Aksuoğlu

19.00 Göztepe-Manisa FK: Ozan Ergün

11 Aralık Pazar:

13.30 Dyorex Boluspor-Beyçimento Bandırmaspor: Ramazan Keleş

16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: Eren Özyemişcioğlu

19.00 Altınordu-Bodrumspor: Burak Pakkan

12 Aralık Pazartesi:

20.00 Pendikspor-Sakaryaspor: Adem Cinek

  • hakem
  • 1 Lig
  • Merkez Hakem Kurulu

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