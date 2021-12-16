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Spor

İşte 1. Lig'de 18. haftanın hakemleri

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 13:12 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 13:12
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Beypiliç Boluspor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

19.00 Balıkesirspor-Altınordu: Caner Ak

19 Aralık Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-NasaDoge Menemenspor: Cihan Aydın

16.00 Tuzlaspor-Manisa FK: Davut Dakul Çelik

16.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Kocaelispor-Eyüpspor: Burak Pakkan

20 Aralık Pazartesi:

17.30 İstanbulspor-Yılport Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Altaş Denizlispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Bülent Birincioğlu

  • Spor Toto 1 Lig
  • Merkez Hakem Kurulu
  • Türkiye Futbol Federasyo

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