İşte 1. Lig'de 18. haftanın hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
18 Aralık Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Beypiliç Boluspor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
19.00 Balıkesirspor-Altınordu: Caner Ak
19 Aralık Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-NasaDoge Menemenspor: Cihan Aydın
16.00 Tuzlaspor-Manisa FK: Davut Dakul Çelik
16.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Kocaelispor-Eyüpspor: Burak Pakkan
20 Aralık Pazartesi:
17.30 İstanbulspor-Yılport Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Altaş Denizlispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Bülent Birincioğlu