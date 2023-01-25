İşte 1. Lig'de 22. haftanın hakemleri

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı 27 Ocak Cuma, 28 Ocak Cumartesi, 29 Ocak Pazar ve 30 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Spor Toto 1. Lig'de haftanın programı ve hakemler şöyle:

27 Ocak Cuma

20.00 Göztepe - Bandırmaspor: Mehmet Türkmen

28 Ocak Cumartesi

13.30 Tuzlaspor - Sakaryaspor: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Altınordu - Boluspor: Alper Akarsu

19.00 Pendikspor - Gençlerbirliği: Emre Kargın

29 Ocak Pazar

13.30 Adanaspor - Bodrumspor: Feridun Daldaş

13.30 Ankara Keçiörengücü - Altay: Raşit Yorgancılar

16.00 Yeni Malatyaspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Denizlispor - Manisa FK: Yunus Dursun

30 Ocak Pazartesi

20.00 Samsunspor - Erzurumspor: Oğuzhan Çakır