İşte 1. Lig'de 22. haftanın hakemleri

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı 27 Ocak Cuma, 28 Ocak Cumartesi, 29 Ocak Pazar ve 30 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Spor Toto 1. Lig'de haftanın programı ve hakemler şöyle:
27 Ocak Cuma
20.00 Göztepe - Bandırmaspor: Mehmet Türkmen
28 Ocak Cumartesi
13.30 Tuzlaspor - Sakaryaspor: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Altınordu - Boluspor: Alper Akarsu
19.00 Pendikspor - Gençlerbirliği: Emre Kargın
29 Ocak Pazar
13.30 Adanaspor - Bodrumspor: Feridun Daldaş
13.30 Ankara Keçiörengücü - Altay: Raşit Yorgancılar
16.00 Yeni Malatyaspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Denizlispor - Manisa FK: Yunus Dursun
30 Ocak Pazartesi
20.00 Samsunspor - Erzurumspor: Oğuzhan Çakır