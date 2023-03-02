İşte 1. Lig'de 24. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 4 Mart Cumartesi, ve 5 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Ligde 24. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Göztepe - Boluspor: Gürcan Hasova
20.00 Pendikspor - Altınordu: Alpaslan Şen
4 Mart Cumartesi
13.30 Tuzlaspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
13.30 Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan
5 Mart Pazar
13.30 Bodrumspor - Altay: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Denizlispor - Sakaryaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy