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Spor

İşte 1. Lig'de 24. haftanın hakemleri

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

IHA2 Mart 2023 Perşembe 13:54 - Güncelleme:
İşte 1. Lig'de 24. haftanın hakemleri
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Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 4 Mart Cumartesi, ve 5 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 24. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Göztepe - Boluspor: Gürcan Hasova

20.00 Pendikspor - Altınordu: Alpaslan Şen

4 Mart Cumartesi

13.30 Tuzlaspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

13.30 Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan

5 Mart Pazar

13.30 Bodrumspor - Altay: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Denizlispor - Sakaryaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

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