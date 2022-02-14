İSTANBUL 9°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2022 Pazartesi / 13 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5624
  • EURO
    15,3365
  • ALTIN
    809.012
  • BIST100
    1992.51
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri
Spor

İşte 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

AA14 Şubat 2022 Pazartesi 14:02 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 14:02
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor: Çağdaş Altay

20.00 Bursaspor-Tuzlaspor: Emre Kargın

16 Şubat Çarşamba:

14.30 Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor: Ramazan Keleş

17.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor: Alper Akarsu

20.00 NasaDoge Menemenspor-MKE Ankaragücü: Burak Şeker

20.00 Altaş Denizlispor-Altınordu: Erkan Özdamar

17 Şubat Perşembe:

14.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Manisa FK: Bahattin Şimşek

14.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor: Direnç Tonusluoğlu

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

  • 1 Lig
  • Merkez Hakem Kurulu
  • hakemler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.