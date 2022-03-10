İşte 1. Lig'de 29. haftanın maç programı

AA 10 Mart 2022 Perşembe 09:47 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 09:47

Haftanın açılış maçında İstanbulspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yarın saat 17.00'de Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

17.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

12 Mart Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 NasaDoge Menemenspor-Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)

13 Mart Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Manisa FK-MKE Ankaragücü (Mümin Özkasap)

19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

14 Mart Pazartesi:

17.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)

20.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bitci Timsah Park)