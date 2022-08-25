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Spor

İşte 1. Lig'de 3. haftanın hakemleri

Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.

AA25 Ağustos 2022 Perşembe 13:48 - Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

21.00 Eyüpspor-Yeni Malatyaspor: Kutluhan Bilgiç

27 Ağustos Cumartesi:

17.00 Manisa FK-Altaş Denizlispor: Caner Ak

19.15 Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor: Emre Kargın

21.45 Boluspor-Altınordu Furkan Aksuoğlu

28 Ağustos Pazar:

17.00 Bodrumspor-Adanaspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe: Turgut Doman

19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor: Reşat Onur Coşkunses

21.45 Altay-Ankara Keçiörengücü: Eren Özyemişcioğlu

29 Ağustos Pazartesi:

21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor: Oğuzhan Aksu

  • 1 Lig
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  • Merkez Hakem Kurulu

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