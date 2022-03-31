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Spor

İşte 1. Lig'de 30. haftanın maç programı

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

AA31 Mart 2022 Perşembe 10:14 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 10:14
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Spor Toto 1. Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp)

2 Nisan Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Nisan Pazar:

13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor (Kocaeli)

16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)

20.30 MKE Ankaragücü-Eyüpspor (Eryaman)

20.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

  • 1 Lig
  • 30 hafta
  • Tuzlaspor Ümraniyespor

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