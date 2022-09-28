İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2022 Çarşamba / 3 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5391
  • EURO
    17,8132
  • ALTIN
    976.113
  • BIST100
    3225.11
Spor

İşte 1. Lig'de 7. haftanın hakemleri

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

AA28 Eylül 2022 Çarşamba 15:23 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

1 Ekim Cumartesi:

13.30 Pendikspor-Göztepe: Burak Pakkan

16.00 Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor: Can Cengiz

19.00 Altay-Eyüpspor: Turgut Doman

19.00 Çaykur Rizespor-Bodrumspor: Alper Akarsu

2 Ekim Pazar:

13.30 Manisa FK-Adanaspor: Mehmet Türkmen

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: Yiğit Arslan

16.00 Boluspor-Tuzlaspor: Emre Kargın

19.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü: Murat Erdoğan

3 Ekim Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor: Direnç Tonusluoğlu

  • 1 Lig
  • Türkiye Futbol Federasyonu
  • Merkez Hakem Kurulu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.