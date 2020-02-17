İşte 10 maddede Ersun Yanal'ın skandal hataları

17 Şubat 2020 Pazartesi10:38 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 10:38

Fenerbahçe'nin puan kayıplarında teknik patron Ersun Yanal'ın rolü büyük oldu. Hep aynı oyuncularda ısrar edip Adil Rami, Zajc, Mevlüt, Ekici gibi isimlere şans vermeyen Yanal, buna karşın kötü oynasalar da Altay, Jailson ve Tolga’dan vazgeçmedi.

En büyük hatası ısrarcılığı. Aynı oyuncular ve aynı oyun sisteminde devam ediyor, değişiklik yapmıyor. Kritik hatalar yapmasına rağmen kaleci Altay’da ısrar etti. Harun’a şans vermeyi hiç düşünmedi. Jailson stoper yaratma sevdası pahalıya patladı. Jailson’un yaptığı hatalar 18 puana mal oldu.

Zanka'nın fazlasıyla ağır bir stoper olduğunu çok geç anladı ve bu süreçte bir sürü puan heba oldu.

Takım stoper krizi yaşarken, Adil Rami gibi bir tecrübe abidesine ligde oynatmamaya devam etti. Hasan Ali yokken, daha önce sol bek oynamış olan Gustavo’ya şans verebilirdi ama Dirar’da ısrar etti.

Orta sahadan hızlı çıkıp kontrataklarla gol arayan takımlar karşısında çaresizleri oynadı, çözüm üretemedi. Elinde Murat Sağlam gibi bir alternatif olmasına rağmen sağ bek Isla’ya alternatif bulamadı. Tolga bazen iyi maçlar çıkarmasına rağmen çoğunlukla vasattı. Zajc ve Ekici’ye hiç şans vermedi.

Bütün gol ümidini Muriç’e bağladı, o susunca takım skor üretemedi. Mevlüt’ü kazanamadı.

(Hürriyet)