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Spor

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kuntz'tan sürpriz isim

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu

5 Kasım 2021 Cuma 17:05 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 17:15
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynanacak karşılaşmaların aday kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, A Milli Takım kadrosuna ilk kez dahil edildi.

24 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

KALECİ: Uğurcan Çakır - Ersin Destanoğlu - Sinan Bolat

DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

FORVET: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun

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