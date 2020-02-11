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Spor

İşte Abdullah Avcı'nın yeni takımı

Beşiktaş ile yolları ani bir şekilde ayrılan Abdullah Avcı, fazla boşta kalmadan yeni bir takımla yola devam edebilir.

Skorer11.02.2020  10:57 - Güncelleme: 11.02.2020  17:17

Deneyimli teknik adam siyah-beyazlılarla yollarını ayırmasının ardından, hoca arayışındaki ekiplerin ilgisini çekmeye başladı.

Azeri Sportinfo haber sitesinde, 'Azerbaycan Futbol Federasyonu yöneticileri, milli takımın yeni teknik direktörü için gitti' başlığıyla ve federasyon asbaşkanı Elhan Mammadov'un Avcı ile olan fotoğrafıyla yayınlanan haberde 'Gizli Sefer' ibaresi kullanıldı.

Azerbaycan Futbol Federasyonu Asbaşkanları Mammadov ile Sadıqov'un Türkiye'ye, Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile görüşmeye geldikleri bildirildi.

Nikola Jurchevic'in görevine son verilmesinin ardından bir süredir boşta olan Azerbaycan teknik direktörlüğü için federasyon, son dönemde arayışlarını sıklaştırdı.

Türkiye'ye gelen heyetin, Abdullah Avcı dışında bazı başka isimlerle de görüşmesinin beklendiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'A YARAYACAK

Abdullah Avcı anlaştığı takdirde bu durum Beşiktaş'a da yarayacak. Yeni bir takım bulana dek kendisine 1 milyon TL aylık ödenecek teknik adam için, Beşiktaş'ın mali yükü anlaşmaya göre daha da düşecek. 

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