İşte Adil Rami'nin Fenerbahçe'den kazanacağı ücret

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Adil Rami, kısa bir süre içerisinde sarı - lacivertli takımla sözleşme imzalayacak. Adil Rami'nin bu sözleşme karşılığında alacağı rakam belli oldu.

Fransız basını, 2017 yılında Beşiktaş'a transferi gündemde olan ancak Adil Rami'nin bu kez Fenerbahçe ile anlaşarak Türkiye hayalini gerçekleştirdiğini duyurdu. France Football, 33 yaşındaki Fas asıllı Fransız savunma oyuncusunun, Fenerbahçe'den kazanacağı rakamı açıkladı.

YILLIK 2 MİLYON EURO BONUSLARLA 5 MİLYON EURO

France Football'a göre, Adil Rami, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu kontrat karşılığında yıllık 2 milyon euro kazanacak Adil Rami, sarı - lacivertlilerden iki yıllık sonunda, bonuslarla birlikte toplam 5 milyon euro alacak.

Bu arada Fransız basını, Crystal Palace ve West Ham United'ın transfer girişimine rağmen Adil Rami'nin Fenerbahçe'yi tercih ettiğini belirtti.

(Sporx)