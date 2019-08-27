31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8317
  • 6,4798
  • 286.255
  • 96443.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İşte Adil Rami'nin Fenerbahçe'den kazanacağı ücret

Fenerbahçe'nin imza için İstanbul'a getirdiği savunma oyuncusu Adil Rami'nin Fenerbahçe'den kazanacağı rakam belli oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Adil Rami, kısa bir süre içerisinde sarı - lacivertli takımla sözleşme imzalayacak. Adil Rami'nin bu sözleşme karşılığında alacağı rakam belli oldu.

Fransız basını, 2017 yılında Beşiktaş'a transferi gündemde olan ancak Adil Rami'nin bu kez Fenerbahçe ile anlaşarak Türkiye hayalini gerçekleştirdiğini duyurdu. France Football, 33 yaşındaki Fas asıllı Fransız savunma oyuncusunun, Fenerbahçe'den kazanacağı rakamı açıkladı.

YILLIK 2 MİLYON EURO BONUSLARLA 5 MİLYON EURO

France Football'a göre, Adil Rami, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu kontrat karşılığında yıllık 2 milyon euro kazanacak Adil Rami, sarı - lacivertlilerden iki yıllık sonunda, bonuslarla birlikte toplam 5 milyon euro alacak.

Bu arada Fransız basını, Crystal Palace ve West Ham United'ın transfer girişimine rağmen Adil Rami'nin Fenerbahçe'yi tercih ettiğini belirtti.

(Sporx)

5 milyon yıllık! Türkiye’deki tek tescilli kayalık havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terörler mücadelede bir ilk! Bakan Soylu açıkladı

Terörler mücadelede bir ilk! Bakan Soylu açıkladı

Siirt'te gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

FETÖ elebaşının özel şoförü İstanbul'da yakalandı

FETÖ elebaşının özel şoförü İstanbul'da yakalandı

Mahkeme Galatasaray için kararını verdi

Mahkeme Galatasaray için kararını verdi

'ABD ile müzakere bugünkü şartlarda mümkün değil'

'ABD ile müzakere bugünkü şartlarda mümkün değil'

Emine Bulut, o cani 'işsiz kalmasın' diye davadan vazgeçmiş

Emine Bulut, o cani 'işsiz kalmasın' diye davadan vazgeçmiş

Günde 50-60 bin arası tüketiliyor! Talebi karşılayamıyorlar

Günde 50-60 bin arası tüketiliyor! Talebi karşılayamıyorlar

Piyasalarda fırtınanın sebepleri neler? İşte o gecenin ayrıntıları

Piyasalarda fırtınanın sebepleri neler? İşte o gecenin ayrıntıları
 

POPÜLER HABERLER

Şemdinli´de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Şemdinli´de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

'Saklı cennet' görenleri büyülüyor

'Saklı cennet' görenleri büyülüyor

Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! İnsanları kandırdı mı?

Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! İnsanları kandırdı mı?

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA