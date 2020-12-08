İşte Alanyaspor'un muhtemel 11'i

DHA 08 Aralık 2020 Salı 10:08 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 10:08

Aytemiz Alanyaspor, ertelenen maçta yarın Göztepe ile karşılaşacak. Averaj farkıyla liderliğini sürdüren Akdeniz temsilcisi, İzmir'de oynanacak maçta galip gelerek, rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maç İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelendi. Ertelenen maç yarın saat 18.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hakemliğini Ali Şansalan yapacak. Aytemiz Alanyaspor karşılaşma için bugün saat 20.15'te Antalya Havalimanı'ndan İzmir'e yola çıkacak.

ALANYASPOR, İZMİR'DEKİ ŞANSSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR

Süper Lig'de daha önce 6 kez karşı karşıya gelen rakiplerden Aytemiz Alanyaspor 1 kez galip gelen taraf olurken, Göztepe de rakibini 2 kez mağlup edebildi. Taraflar 3 kez sahadan beraberlikle ayrılırken, Aytemiz Alanyaspor rakibine karşı deplasmanda bugüne dek galibiyet alamadı. Lig tarihinde İzmir'de oynanan 3 maçın 2'si beraberlikle sonuçlanırken, Alanyaspor 1 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Bugüne kadar Akdeniz temsilcisi rakip fileleri 10 kez havalandırırken kalesinde 11 gol gördü. Bu sezon iyi bir başlangıç yapan ve 23 puanla liderlik koltuğunda yer alan Aytemiz Alanyaspor, ligde sadece 4 galibiyeti bulunan ve 15 puanla 6'ncı sıradaki rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

ALİ ŞANSALAN YÖNETECEK

Yarın oynanacak maçı Çanakkale bölgesi hakemlerinden Ali Şansalan yönetecek. Şansalan bugüne kadar Aytemiz Alanyaspor'un 4 maçında düdük çalarken, turuncu yeşilliler bu maçlardan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı. Şansalan, Göztepe'nin ise 5 maçında görev yaptı. İzmir temsilcisi bu maçlardan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.

GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ 3 EKSİK

Aytemiz Alanyaspor, ligin 11'inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne karşı şanssız bir mağlubiyet alırken, namağlup serisi de sona ermiş oldu. Göztepe maçıyla tekrar çıkışa geçmek isteyen turuncu yeşilli takımda 3 önemli oyuncunun olmayışıysa takımda rotasyona neden olacak. Kaptan Efecan Karaca'nın Gençlerbirliği maçı öncesi koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle karantinada olduğu bilinirken, sol bek Francois Moubandje geçen hafta antrenmanda sakatlandı.

Öte yandan Göztepe maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan Alanyaspor'da pazar günü yapılan idmanda başarılı ön libero Ceyhun Gülselam da sakatlanırken, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Takımda başka eksik oyuncu bulunmazken, cezalı oyuncu da yok.

MUHTEMEL KADRO

Aytemiz Alanyaspor'un muhtemel 11'i şöyle;

"Marafona, Juanfran, Steven Cualker, Georgios Tzavellas, Ahmet Gülay, Salih Uçan, Manolis Siopis, Mustafa Pektemek, Tasos Bakasetas, Davidson, Kouma Babacar"